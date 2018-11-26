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سطو مسلح على محطة وقود في وادي الحمام



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



أقدم مجهول ملثم على تنفيذ عملية سطو مسلح على محطة وقود , مدخل قرية واد يالحمام فجر اليوم الاثنين .


وتم تهديد الموظف بالسلاح وسرقة مبلغ من المال وعلب سجائر.

وفر المشتبه هاربا من المكان دون وقوع اصابات .




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