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آبل تعيد إنتاج آيفون أكس بسبب ارتفاع الطلب عليه



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن آبل تعيد إنتاج هاتف آيفون أكس الذي طرحته عام 2017 بسبب ضعف مبيعات هواتف آيفون أكس أس وأكس أس ماكس الأحدث.



وكانت الشركة الأميركية طرحت آيفون أكس أس وأكس أس ماكس في سبتمبر/أيلول الماضي وسط دعاية صاخبة، وحصل الهاتفان على مراجعات إيجابية في معظمها. ومع ذلك يبدو أن مبيعاتهما لا تتم بالسرعة التي توقعتها آبل أساسا.


ويأتي هذا التطور المثير بعد أيام فقط من قرار آبل خفض طلبات إنتاج كافة طرز آيفون 2018 الثلاثة (آيفون أكس أس، آيفون أكس أس ماكس، وآيفون أكس آر).


ويرجع قرار إعادة إنتاج آيفون أكس في جزء منه إلى اتفاق أبرمته الشركة مع منافستها الكورية الجنوبية سامسونغ لشراء كمية معينة من شاشات "أوليد" وفقا لتقرير الصحيفة الأميركية.




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