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الناصرة - الحصان اكواتور يتوج بالميدالية الذهبية ببطولة باريس



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



فاز الحصان اكواتور لصاحبه محمد شيخ سليمان من الناصرة ، بالميدالية الذهبيه في بطولة العالم لجمال الخيول العربية التي اقيمت في باريس .


وكان الحصان قد ابهر لجنة التحكيم لما يحمله من صفات جمال تتميز بها انواع نادرة من الخيول العربية الاصيلة .

وعبر صاحب الحصان عن سعادته بهذا الانجاز واصفا اياه بال :" فخر للوسط العربي في البلاد".

وشارك في البطولة خيول من جميع انحاء العالم .




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