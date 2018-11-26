اعتقال, 32, مشتبهاً, من, القدس, بالتجنيد, والخدمة, في, القوات, المسلحة, الفلسطينية,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: مع نهاية تحقيق سري الذي أجرته وحدة التحقيق المركزية للواء اورشليم القدس ، تم إلقاء القبض على 32 مشتبهاً *من سكان شرقي اورشليم القدس الذين يحملون بطاقات هوية زرقاء حيث عملوا كنشطاء في الأجهزة الأمنية الفلسطينية*، وبعضهم يحصل على خصائص من دولة إسرائيل, *كل ذلك بشكل منافٍ للبند 7 لقانون التطبيق، الذي يحظر التجنيد لصفوف القوات المسلحة التابعة للسلطة الفلسطينية* .

*بعض الأنشطة المنسوبة وفق الشبهات للمشتبهين الذين يعيشون بين سكان شرقي اورشليم القدس، تضر بشكل مباشر بالمواطنين العرب الإسرائيليين وأمنهم الشخصي*.هذا وأحيل جميع المشتبهين الموقوفين إلى الوحدة المركزية للتحقيق في لواء اورشليم القدس، وخلال النهار ، سوف تتم إحالتهم الى محكمة الصلح للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم.خلال التفتيش في منازل المشتبهين، تم ضبط مبلغ نقدي بما في ذلك عمل أجنبية، بقيمة عشرات آلاف الشواقل، وبطاقات عضوية في الشرطة الفلسطينية، وبزات موحدة بأنواع مختلفة، وذخيرة، ومعدات عسكرية مختلفة، وصور ومستندات أخرى." الشرطة سوف تتعامل بشكل حازم دون هوادة ضد السكان والمواطنين الإسرائيليين الذين يعملون باسم السلطة الفلسطينية ومنظمات إرهابية أخرى مما يشكل إنتهاك للقانون بما في ذلك مس بسيادة دولة إسرائيل وأمنها.