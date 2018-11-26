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اصابة خطيرة لشابة من كفرمندا سقطت من ارتفاع واعتقال زوجها



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اصيبت شابة تبلغ من العمر 21 عاما من سكان بلدة كفرمندا باصابات وصفت بالخطيرة اثر سقوطها في منطقة العين بكفرمندا ليلة امس الاحد.



وتم نقل الشابة المصابة الى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال علاجها هناك .


من جهتها فقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث الذي لم تتضح خلفيته بعد علما ان الشرطة اوقفت زوج الشابة المصابة للتحقيق معه وستطلب اليوم من المحكمة النظر بتمديد اعتقاله لاستكمال التحقيق معه .




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