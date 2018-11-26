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البرلمان المصري يوصي بحوافز لكل أسرة تنجب طفلاً وحيداً



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عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، الأحد، اجتماعاً من أجل متابعة الجهود التي بدأتها من قبل لمواجهة المشكلة السكانية، حسبما أفادت مصادر إعلامية محلية.



وقال رئيس اللجنة كمال عامر للصحفيين بهذا الشأن: "في إطار تناول اللجنة للمشكلة السكانية فقد عقدت 6 اجتماعات سابقة بالإضافة للاجتماع الأخير، وأوصت اللجنة بأهمية مساندة رجال الدين الإسلامي والمسيحي لجهود الدولة في مواجهة الزيادة السكانية لتنظيم النسل وليس منعه".

وأضاف البرلماني المصري أن اللجنة تدرس رفع سن الزواج للفتيات طبقا للدراسات الاجتماعية التي تعد في هذا الشأن، وتجريم التسرب من التعليم والزواج المبكر ومعاقبة المأذونين الذين يخالفون أحكام القانون".


وتعتبر اللجنة البرلمانية المصرية التي أوصت بمراعاة تحقيق التوازن بين النمو السكاني




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