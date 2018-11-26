وفد, حركة, فتح, يصل, القاهرة,

وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، مساء الأحد، وفد حركة فتح برئاسة عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، مسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، أن الزيارة تأتي للتشاور مع الأشقاء المصريين حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية.وكان وفد عن حركة حماس، قد غادر، الأربعاء الماضي، قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدودي، لاستكمال مشاورات "المصالحة والتهدئة" بدعوة من القيادة المصرية.