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وليد البنا.. فلسطيني يسجل فوزاً مميزاً بجائزة أفضل مخترع في العالم العربي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وليد البنا.. ليس الفلسطيني الأول الذي يحصد جازة ابداع علمي أو فكري أو فني، فقبله قائمة تطول من المبدعين الذين رفعوا اسم فلسطين عالياً، فليس آخرهم المعلمة الفلسطينية حنان حروب التي فازت بأفضل معلمة على المستوى العربي قبل نحو عامين، وكذلك فوز الفلسطيني رفعت الصباح، قبل أسبوع برئاسة الحملة العالمية للتعليم بعد انتخابات نزيهة لاختيار ادارة جديدة لها، لتزداد هذه القائمة شرفاً وجمالاً بشاب فلسطيني حاز على جائزة أفضل مخترع في العالم العربي. 


الفلسطيني الدكتور وليد البنا (35 عاماً) ابن قطاع غزة المحاصر، حصل أول أمس على لقب مخترع العرب في برنامج نجوم العلوم بموسمه العاشر، بعد اختراعه نظارة طبية تكشف الجلطة الدماغية قبل حدوثها من خلال تحليل شبكية العين.


يشار الى أن البنا هو جراح مخ وأعصاب، قرر أن يخدم الإنسان ويحميه بما يدفع عنه الضرر من مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية المتكررة عبر اختراع "نظارات تحليل شبكية العين لصحة الدماغ"، 


وحصل البنا على مبلغ قدره 300,000 دولار أميركي للاستثمار في مشروعه.




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