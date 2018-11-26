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11 حزباً وهيئة تونسية: زيارة بن سلمان وصمة عار لبلدنا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أصدر 11 حزباً وهيئة في تونس بياناً احتجاجياً على زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان البلاد، الثلاثاء المقبل.



وقد عبّر عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب التونسي عن رفضهم زيارة ولي العهد السعودي تونس، واصفين إياها "كوصمة عار لبلدهم".


من جهته، قال الأمين العام للجنة الوطنية الشعبية الجزائرية لدعم صمود سوريا ومحور المقاومة سعدان محفوظ شعيب إنّ "الموقف الرسمي الجزائري مشرف"، مضيفاً أنّ النظام السعودي تآمر على الجزائر منذ سبعينيات القرن الماضي.
11 حزباً وهيئة تونسية: زيارة بن سلمان وصمة عار لبلدنا




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