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الجيش الأردني يقتل 4 أشخاص حاولوا التسلل عبر الحدود



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن الجيش الأردني اليوم الأحد، مقتل 4 أشخاص وإصابة اثنين آخرين، إثر إحباط قوات المنطقة العسكرية الشرقية محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المخدرات.


ونقلت صحيفة الغد الأردنية عن مصدر عسكري أردني قوله، إن "المنطقة العسكرية الشرقية وعلى واجهة إحدى وحداتها وبالتنسيق الوثيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية في القوات المسلحة الأردنية تمكنت من إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات اليوم الأحد".


وأضاف المصدر: "طبقت قواعد الاشتباك وبعد تفتيش المنطقة ضبط في العملية الأولى (362000) حبة كبتاجون, و(50000) حبة ترامادول, وضبط في العملية الثانية (28) كف حشيش و(72000) حبة كبتاجون وعدد من المهمات العسكرية وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

ووفقا للمصدر، فقد بدأ التصدي لعملية التسلل وتطبيق قواعد الاشتباك بعد رصد 6 أشخاص حاولوا اجتياز الساتر الترابي على الجانب الأردني من الحدود، الأمر الذي أدى إلى مقتل 4 منهم وإصابة الباقيين وتحويلهما إلى الجهات المختصة.
الجيش الأردني يقتل 4 أشخاص حاولوا التسلل عبر الحدود




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