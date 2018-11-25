ضبط اسلحة واعتقال مواطن من الضفة في مدينة ام الفحم

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:ألقت الشرطة القبض على شاب يبلغ من العمر 26 عاماً مقيم غير شرعي من سكان بلدة الطيبة في منطقة يهودا والسامرة للاشتباه به بحيازة أسلحة غير قانونية في أم الفحم.



خلال نشاط ميداني لأفراد شرطة محطة ام الفحم، الذي أقيم اليوم في المدينة، شوهد شخصين مشتبهين، الذين لاذا بالفرار.



خلال المطاردة، ألقي القبض على أحد المشتبهين وأجري تفتيش في مكان توقيف المشتبه، مما أدى الى ضبط ثلاثة بنادق بدائية الصنع، من طراز كارل جوستاف.



هذا وسيحال المشتبه، الى محكمة الصلح في الخضيرة يوم غدٍ، للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفه.



