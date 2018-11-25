انتزع إشبيلية صدارة الليغا الإسباني، الأحد، بفوزه بصعوبة 1-صفر على ضيفه ريال بلد الوليد، ليتقدم بنقطة واحدة على برشلونة حامل اللقب.

وكان فريق بابلو ماشين يدرك أن الانتصار سيمنحه الصدارة بعد تعادل برشلونة 1-1 مع أتليتيكو مدريد، السبت الماضي، واستغل الفرصة بفضل هدف بضربة رأس من مدى قريب من البرتغالي أندريه سيلفا، بعد مرور نصف ساعة من اللعب.وخرج إشبيلية بالانتصار رغم أن التركي إنيس أونال مهاجم بلدالوليد سجل هدفين ألغاهما الحكم، بداعي التسلل في الشوط الثاني.وتألق الحارس توماس فاسيليك لمنع أونال من إدراك التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع.وبات إشبيلية يملك 26 نقطة من 13 مباراة، وبفارق نقطة واحدة عن برشلونة صاحب المركز الثاني.ويأتي أتليتيكو ثالثا وله 24 نقطة، بينما يقبع ريال مدريد بطل أوروبا في المركز السادس برصيد 20 نقطة، بعد خسارته المذلة 3-صفر أمام إيبار يوم السبت.