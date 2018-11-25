اضرار, جسيمة, جراء, حريق, كبير, في, منزل, بعرابة,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر :"حريق شب في منزل بمدينة عرابه وطواقم اطفاء وانقاذ من محطة الجليل المرمزي تعمل على اخماد الحريق الذي شب في الطابق الثالث ...المنزل في حي الجلمه بالقرب من كوبات حوليم.

وجاء في بيان لاحق:"الحريق في عرابه .طواقم الاطفاء والانقاذ تمكنوا من اخماد الحريق ولم يبلغ عن اصابات .ووفقا للمعلومات التي وصلت على ما يبدو سكان المنزل لم يتواجدوا خلال الحريق في المنزل .يجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع هذا الحريق"