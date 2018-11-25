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جماهير غفيرة في تشييع جثمان رئيس مجلي الجديدة المكر السابق محمد الشامي



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شيعت جماهير غفيرة من الجديدة -المكر والمنطقة مساء اليوم الاحد جثمان رئيس المجلس المحلي محمد الشامي ابو النمر الذي توفي صباح اليوم .


انطلقت الجنازة من بيته للصلاة عليه في مسجد القرية ثم الى مثواه الاخير في المقبرة الاسلامية .

وكانت قد فجعت قرية جديدة المكر بوفاة رئيس المجلس المحلي السابق ابو النمر محمد شامي عن عمر ناهز  66 اثر نوبة قلبية . له الرحمة ولكم من بعده طول البقاء.




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