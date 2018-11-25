جماهير, غفيرة, في, تشييع, جثمان, رئيس, مجلي, الجديدة, المكر, السابق, محمد, الشامي,

شيعت جماهير غفيرة من الجديدة -المكر والمنطقة مساء اليوم الاحد جثمان رئيس المجلس المحلي محمد الشامي ابو النمر الذي توفي صباح اليوم .

انطلقت الجنازة من بيته للصلاة عليه في مسجد القرية ثم الى مثواه الاخير في المقبرة الاسلامية .وكانت قد فجعت قرية جديدة المكر بوفاة رئيس المجلس المحلي السابق ابو النمر محمد شامي عن عمر ناهز 66 اثر نوبة قلبية . له الرحمة ولكم من بعده طول البقاء.