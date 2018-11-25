عرابة:جماهير, غفيرة, تشيع, جثمان, الشاب, زيد, عاصلة, ضحية, حادث, القتل,

بقلوب يعتصرها الاسى والحزن شيعت اهالي عرابة ابنها المرحوم زيد احمد الشيخ داوود عاصله ضحية الاعتداء الاثم في محطة الوقود في عرابة بمشاركة واسعة وعند الساعة السادسة بعد صلاة العشاء انطلقت الجنازة من بيت العائلة بعد الصلاة على روحه الطاهر الى مثواه الاخير في مقبرة المدينة الجديدة.

والقيت كلمة لعلي عاصله الرئيس السابق لبلدية عرابة باسم العائلة قال فيها :ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه لعنه الله واعد له عذابا عظيما " واشد ما اوصيكم الصبر كما شكر فيها كل من شارك في مواساة العائلة وكذلك المساعي الحميدة للجنة الصلح وان كثرة المشاركين في تشييع الجثمان يتطلب اللطف بالعائلة الثكلى وواجب العزاء ياخذ في بيت العائلة لثلاث ايام .