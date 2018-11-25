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مصرع الشاب علي فاضل من المغار بعد انقلاب دراجه نارية



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لقي الشاب علي شكيب فاضل (25 عاما) في حادث انقلاب دراجة نارية في شارع 806 بين عيلبون والمغار.


الطواقم الطبية هرعت للمكان واعلنت وفاة الشاب على الفور وجميع محاولات انقاذه بائت بالفشل.

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.




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