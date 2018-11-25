وزير, الاقتصاد, يتلقى, دعوة, لزيارة, البحرين,

تلقى وزير الاقتصاد الاسرائيلي ايلي كوهين دعوة رسمية لزيارة البحرين منتصف شهر ابريل من العام المقبل للمشاركة في مؤتمر عالمي على مستوى وزراء حول دول الستارت اب الرائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار ينظمه البنك الدولي.

يشار ان المؤتمر سيناقش على مدار ثلاثة أيام الأساليب لتحفيز أماكن العمل وتعزيز النمو الاقتصادي بمشاركة صناع قرار، ومبادرين، ومستثمرين, من مائة وسبعين دولة.