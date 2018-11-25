الشرطة, تعتقل, شاب, من, الجش, للتحقيق, على, خلفية, اختفاء, الشابة, يارا, ايوب,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أنه تم اعتقال شاب يبلغ من العمر 28 عاماً من سكان الجش للتحقيق على خلفية اختفاء الشابة يارا ايوب 16 عاماً التي فقدت اثارها اول امس الجمعة .

واضاف البيان :"ان التحقيقات مستمرة في عدة اتجاها , سيتم تقديم الشاب للمحكمة لتمديد اعتقاله ".كما وعادت الشرطة مناشدة الجمهور من جديد :"تناشد شرطة إسرائيل المواطنين الكرام المساعدة في العثور على الشابة القاصر يارا ايوب (16 عامًا) من قرية الجش، التي فقدت أثارها بتاريخ 23/11/18 وانقطع كل اتصال معها.مواصفاتها : مبنى جسمها : نحيفة طولها:1.60، شعرها أملس واسود وعيناها باللون الأسود.ارتدت بنطلون جينس غامق، ومعطف لونه اسود وقبعة لونها اسود وابيض.يرجى من مَن رآها أو يعرف عنها أي معلومة أو تمكن من التواصل معها .. الاتصال بمركز شرطة صفد على الرقم:04-6978444 او على رقم مركز الطوارئ للشرطة 100.