لبنان, يرفض, تحقيقات, اسرائيلية, بشأن, اغراق, سفينة, قبالة, طرابلس,

أعلن لبنان رفضه نتائج تحقيقات اسرائيل اليوم باعتبار اقدامها على اغراق سفينة تحمل لاجئين عام الف وتسعمئة واثنين وثمانين هو "خطأ في التقدير".

وصدر عن وزارة الخارجية اللبنانية بيانا نقلته وكالة الانباء "بترا" اشارت فيه الى أنه بعد اعتراف اسرائيل بالجريمة التي قامت بها قواتها سنة 1982 قبالة السواحل الشمالية للبنان، حيث أغرقت سفينة تقل على متنها لاجئين، ما أدى الى مقتل خمسة وعشرين شخصا مدنيا. تستذكر الوزارة هذه الحادثة بكثير من الأسى والحزن، وتاريخ دولة الاحتلال معروف بقتل المدنيين والاعتداء على المنشآت الخدماتية.وأضاف البيان "ترفض الخارجية نتائج تحقيقات العدو باعتباره جريمة الحرب هذه خطأ في التقدير، وان يكن فهي تدعو جميع الدول لا سيما الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى ادانة إسرائيل وإصدار القرارات المناسبة في حقها لكي لا تبقى جرائمها عصية عن المحاسبة. وسيبقى لبنان، ووزارة الخارجية والمغتربين كأداته الدبلوماسية، السد الحصين للوقوف في وجه أي إعتداء إسرائيلي على لبنان وشعبه".وفي سياق متصل صدر عن قيادة الجيش اللبناني بيان جاء فيه "أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمدة خمس عشرة دقيقة ولمسافة حوالى 365 مترا، حيث تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.