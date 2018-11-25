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نتنياهو يجتمع مع رئيس تشاد إدريس ديبي في القدس



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يجتمع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في القدس في هذه الساعة مع رئيس تشاد إدريس ديبي الذي يبدأ زيارة تأريخية هي الأولى من نوعها لإسرائيل , وكان في الاستقبال كل من وزير التعاون الإقليمي تصاحي هنغبي ورئيس مجلس الامن القومي مئير بن شبات في مطار بن غوريون الدولي بعد ظهر اليوم.




وكان رئيس الوزراء نتنياهو قد رحب بزيارة الرئيس التشادي واصفا زيارته بحدث تاريخي هام يأتي ثمارًا للجهود التي بذلت الحكومة برئاسته.

وكانت مصادر قد افادت بتحقيق انطلاقة في الاتصالات التي تجريها إسرائيل مع دولة لا تقيم علاقات دبلوماسية معها ويشير مراسلنا إلى أن القدس تجري في الآونة الأخيرة اتصالات متقدمة مع عدة دول اخرى كهذه

ويشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قد قطعت عام 1972 بعد ضغوط مارستها الدول العربية على الدولة الافريقية.

وأفيد أن وفدا من مجلس الامن القومي قام مؤخرا بزيارة عاصمة تشاد لانجامينا.




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