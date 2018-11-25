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اكسال تفجع بوفاة نجوان يحيى (15عاماً)بعد صراع مع المرض



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



فجعت قرية اكسال اليوم الاحد بوفاة الفتاة نجوان محمود يحيى البالغة من العمر 15 عاما بعد صراع مع المرض لم يمهلها طويلا.


قد وقع الخبر كالصاعقة على اهالي البلدة واقارب واصدقاء العائلة , حتى الان لم يتم تحديد موعد تشييع جثمانها .
اكسال تفجع بوفاة نجوان يحيى (15عاماً)بعد صراع مع المرض




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- سارة

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