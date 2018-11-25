إدارة, بوكا, جونيورز, تطلب, فحص, لاعبيها, المصابين, تمهيدا, لقرار, حاسم,

تعقد إدارة نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، اجتماعًا حاليا لاتخاذ قرار رسمي بشأن أحداث الأمس، التي وقعت قبل مباراة إياب نهائي كأس ليبرتادوريس أمام ريفر بليت، والتي تأجلت لليوم.

وقالت شبكة "Tyc" الأرجنتينية، إن إدارة البوكا سوف تتخذ قرارًا نهائيًا يخص موقف اللاعبين من خوض المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم.وأضافت أن لاعبي بوكا جونيورز سوف يوجهون الدعوة لأطباء فريق ريفر بليت والكونميبول، للاطلاع على الإصابات التي يعانون منها، وخاصة بابلو بيريز، المصاب في عينه، والذي ربما يغيب عن المباراة.وتعرضت حافلة بوكا جونيورز أمس، لاعتداء من قبل جماهير ريفر بليت، مما أدى لإصابة بعض اللاعبين، ليتم تأجيل المباراة إلى اليوم.