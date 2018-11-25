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الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الشاب علي محاجنة من أم الفحم



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"تناشد الشرطة من الجمهور بالمساعدة في العثور على الشاب علي محاجنة (33 عامًا) من سكان مدينة أم الفحم بعد اختفاؤه من يوم 22.11.2018 الساعة 18:00 في ام الفحم.


واضاف البيان ان الشاب كان يرتدي بنطال جينز وسترة باللون الابيض والاسود وقبعة سوداء ,كل من يعرف معلومة عن المفقود الاتصال على الشرطة 100 أو على هاتف رقم 046115000.
الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الشاب علي محاجنة من أم الفحم




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