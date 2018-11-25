الشرطة, تناشد, الجمهور, بالبحث, عن, الشاب, علي, محاجنة, من, أم, الفحم,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"تناشد الشرطة من الجمهور بالمساعدة في العثور على الشاب علي محاجنة (33 عامًا) من سكان مدينة أم الفحم بعد اختفاؤه من يوم 22.11.2018 الساعة 18:00 في ام الفحم.

واضاف البيان ان الشاب كان يرتدي بنطال جينز وسترة باللون الابيض والاسود وقبعة سوداء ,كل من يعرف معلومة عن المفقود الاتصال على الشرطة 100 أو على هاتف رقم 046115000.