اليوم:تشييع, جثمان, الشاب, زيد, عاصلة, ضحية, حادث, الفتل, في, عرابة,

علم مراسل الصنارة نت قبل قليل من علي عاصله الرئيس السابق لبلدية عرابة المتواجد في المعهد الطبي ابو كبير بان جثمان المرحوم تم تحريره قبل وعليه سيتم تشييع الجثمان بعد صلاة العشاء من بيت العائلة الثكلى الى مثواه الاخير في المقبرة الجديدة في عرابة .

وكان قد لقي الشاب زيد أحمد داوود عاصلة 38عاما كنزوج واب ل 3 اطفال من عرابة مصرعه بعد العثور عليه صباح الجمعة وهو مصاب جراء تعرضه للطعن .وتم نقل المصاب الى المستشفى هنا اقر الاطباء وفاته متأثرا بجراحه .واعتقلت الشرطة شابا 34 عاما وهو قريب المرحوم بشبهة الضلوع في الحادث .