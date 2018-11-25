اصابات, خطيرة, في, حادث, طرق, بين, شاحنة, وحافلة, قرب, حيفا,

اصيب شخص بجراح خطيرة و4 اخرين بجراح بين الطفيفة والمتوسطة في حادث طرق مروع على شارع 75 بين مدينة حيفا ومفرق الياجور ظهر اليوم الأحد .

وبحسب المعلومات الاولية فان الحادث وقع بين سيارة تجارية وحافلة وشاحنة , طواقم الانقاذ هرعت للمكان وقامت بتخليص رجل وامرأة علقا داخل الحافلة , الطواقم الطبية نقلت المصابين للمستشفى لاستكمال العلاج .دوريات من الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .