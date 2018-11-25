سلمى, بنت, عبدالله, الثاني, تتخرج, من, ساندهيرست...صور,

حضر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يوم السبت، تخريج ابنته الأميرة سلمى من دورة عسكرية في الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست لتصبح العضو الثالث عشر من العائلة الملكية الهاشمية في الأردن من خريجي هذه الكلية البريطانية العريقة.

وحضر الحفل الملكة رانيا العبدالله والأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد والأميرة إيمان بنت عبدالله، وشهد الحفل عدد كبير الشخصيات المدنية والعسكرية البريطانية. والأميرة سلمى المولودة في العام 2000 هي الرابعة من الأسرة بعد الأميرات بسمة بنت طلال وعائشة ابنة الملك الراحل الحسين وشقيقتها الأميرة إيمان (22 عاما) اللاتي تخرجن من ساند هيرست.وكان من أفراد الأسرة الذكور الذين تخرجوا من الكلية البريطانية ثلاثة ملوك هم طلال والحسين وعبدالله الثاني، ومن الأمراء: الحسين بن عبدالله، علي بن الحسين، حمزة بن الحسين، هاشم بن الحسين، راشد بن الحسن، والأمير طلال بن محمد، فضلا عن عدد من الأشراف والشريفات.يشار إلى أن العديد من أمراء العائلات الملكية في السعودية والامارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان، ومصر في عهد الملكة كانوا تخرجوا من كلية ساند هيرست. إضافة الى العديد من امراء العائلات الملكية في العالم تتقدمها العائلة الملكية البريطانية.