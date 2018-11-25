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طمرة :المحكمة تقبل التماس موسى ابو رومي بفتح سجلات التصويت



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قرر قاضي المحكمة المركزية في حيفا التماس المحامي عماد دكور بأسم موكله مرشح الرئاسة  في مدينة طمرة موسى ابو رومي ضد نتائج الانتخابات المعادة بينه وبين الرئيس المنتخب الدكتور سهيل ذياب .


وقررت المحكمة فتح وتصوير مواد جلسات الصناديق بحضور الشرطة.

يشار الى أن رئيس البلدية سهيل ذياب فاز بالجولة الثانية على منافسه موسى ابو رومي بفارق 202 صوت .




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