مفعال, هبايس, حصل, على, جائزة, الابتكار, من, منظمة, اللوتو, العالمية, كتكريم, على, النشاط, التسويقي, الفريد, لماركة, حيش, جاد,

في مؤتمر لمنظمة اللوتو العالمية ،WLA ، بمشاركة مئات من ممثلي أجسام اليانصيب العالمية والذي يقام هذا الأسبوع في بوينس آيرس ، منحت لمفعال هبايس جائزة الابتكار تقديراً لنشاطه التسويقي الفريد للمنتج حيش جاد. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها منح مفعال هبايس جائزة الابتكار. هذا وقد اشتركت في المسابقة عشرات من أجسام اليانصيب من جميع أنحاء العالم ، في حين فاز مفعال هبايس الإسرائيلي بالجائزة الأولى مع سويسرا وكيبيك وإيطاليا.

من اليسار إلى اليمين: عومري لوتان ، مدير عام مفعال هبايس ، آفي ليفي ، مدير التسويق لماركة حيش جاد ودافنا نعيم شاول ، نائبة المدير العام للتسويق والمبيعات في مفعال هبايس.