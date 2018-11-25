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دي خيا يمهد طريق نيمار لريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لا يزال الغموض يحيط بمستقبل الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد، في ظل عدم اتفاقه مع إدارة الشياطين الحمر على تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.


وقالت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية إن باريس سان جيرمان، يفكر في الحصول على خدمات دي خيا، وجعله أكثر الحراس في العالم حصولاً على الراتب السنوي.

وأضافت أن سان جيرمان عرض على دي خيا الحصول على ما يقرب من 15.5 مليون إسترليني كراتب سنوي، لينال 60 مليون جنيه إسترليني تقريبًا، بعقد يمتد لأربع سنوات.

ويعاني سان جيرمان من اتهامات بخرق قانون اللعب النظيف للاتحاد الأوروبي، ما يجعله يفكر في الموافقة على بيع البرازيلي نيمار إلى ريال مدريد، وبناء الفريق الجديد حول كيليان مبابي، ليتاح له بعد ذلك توفير هذا الراتب إلى الحارس الإسباني.
دي خيا يمهد طريق نيمار لريال مدريد




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