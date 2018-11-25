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جورج وسوف يطرح “ملكة جمال الروح”



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



طرح سلطان الطرب جورج وسوف عبر تطبيق أنغامى أغنية “ملكة جمال الروح” وهى من كلمات محمود عبد العزيز، وألحان أمجد العطافى، وهى من إخراج جاد شويرى


وتقول كلمات الأغنية “ملكة جمال الروح والعين والقلب تيجى السنين وتروح وإنتى اللى جوة القلب وأنا لو أعيش عمرى وحياتى من تانى فى كل لحظة أقول إنتى اللى ملكانى”.



من ناحية أخرى يسجل جورج أغنية سينجل جديدة تحمل عنوان “أمال أنا فين”، التى من المنتظر طرحها خلال الفترة المقبلة وقناته بموقع الفيديوهات “يوتيوب”.
جورج وسوف يطرح “ملكة جمال الروح”




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