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انقلاب سيارة قرب المجلس المحلي في عين ماهل



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ادى انقلاب سيارة في بلدة عين ماهل صباح اليوم الاحد الى وقوع اضرار بالممتلكات .

يشار الى أن السيارة انقلبت لاسباب غير معروفة قرب المجلس المحلي دون وقوع اصابات.




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