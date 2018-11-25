نجاح برنامج للسلة الثقافية في مدرسة أورط على أسم حلمي الشافعي عكا

نظمت مدرسة أورط على اسم حلي الشافعي عكا، بالتعاون مع بلدية عكا ،ومشاركة السيد لؤي فارس مدير المركز الجماهيري، والسيد زاهر حزبون مركز الفعايات بالمركز الثقافي التابع للمركز الجماهيري بعكا القديمة، عرض السيرك ( ضد الجاذبية) ضمن برنامج السلة الثقافية لصفوف الإعدادية وذلك يوم الاثنين الموافق 19-11-2018 ، والذي أقيم بالقاعة الرياضية هابيس،وذلك على ثلاثة عروض شيقة شملت : فنون البهلوانيات، العاب النار،الأكروبات، فقرة المهرج، التمثيل الصامت، اللعب بالصحون، وكانت فقرة بمشاركة بعض الطلاب والمعلمين، ولقد كان هناك تجاوباً وتشجيعاً بالتصفيق والضحكات والإعجاب ، من قبل الحضورالكبير الذي ملئ قاعة العرض، بدأت العروض لطبقة التاسع بإشراف الأستاذ صالح اسدي مركز الطبقة والمربين/ات، ثم طبقة السابع بإشراف المعلمة منار علي مركزة الطبقة والمربين/ات ، وبعد ذلك طبقة الثامن بإشراف المعلمة ميري أسعيد مركزةالطبقة المربين/ات،ولقد أشرف على تنظيم هذا العرض الكبير السيد نبيل زيدان المدير الإداري ، المعلمة سوزان زيدان مديرة بيت التاسع والعاشر، الأستاذ ميلاد خليل مركز التربية الاجتماعية، الأستاذ صالح اسدي مركز التربية الاجتماعية بالاعدادية ، والأستاذ إدمون بدين موجة مجلس الطلاب اللذين اشرفوا على النظام ، ولقد عبر الأستاذ محمد حجوج مدير المدرسة عن سعادتة لنجاح العرض الممتع والذي رسم البسمة والفرح في قلوب الطلاب والمعلمين، كما أشاد الأستاذ وفيد منصور مدير الإعدادية بالعرض الرائع وتمنى المزيد من تلك العروض لبرنامج السلة الثقافية والتي تساعد الطلاب على تنمية مواهبهم وإبداعهم في المستقبل، قد أشرف على الإعلام والتسويق السيد محمد باب الله.