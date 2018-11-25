المصادقة, على, تعيين, الميجر, جنرال, افيف, كوخافي, رئيسا, جديدا, للاركان,

من المقرر ان تقر الحكومة خلال جلستها الأسبوعية اليوم تعيين الميجر جنرال افيف كوخافي رئيسا للاركان العامة لجيش الدفاع خلفا للجنرال غادي ايوزنكوت المنتهية ولايته.

وقد صادق رئيس الوزراء وزير الدفاع بنيامين نتانياهو يوم الخميس الماضي على توصية بتعيين الميجر جنرال ايال زامير نائبا لكوخافي.وعلى صعيد متصل يطرح مشروع قانون التجنيد على الكنيست إما الأسبوع الحالي او المقبل للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. هذا ما أفادت به القناة المتلفزة الحادية عشرة مساء اول امس الجمعة. وأضافت ان كتلة الليكود ترى في دعم كتلتي المعارضة ( إسرائيل بيتنا ) و ( هناك مستقبل ) فرصة لتمرير مشروع القانون.وذكرت مصادر في إسرائيل بيتنا انها ستدعم القانون اذا ما طرح بصيغته الاصلية اما هناك مستقبل فاكدت انه في حال ابرام صفقة لمنح المعاهد الدينية اليهودية تعويضات مالية في اطار مشروع القانون فانها لن تصوت لصالحه في الكنيست. ويتوقع ان تصوت الكتل اليهودية الدينية المتشددة ( الحاريديم ) ضد مشروع القانون او ان يتغيب أعضاؤها خلال التصويت.