السفارة, الاسرائيلية, في, اسطنبول, تطرد, شاب, من, عرابة,

قامت السفارة الإسرائيلية في اسطنبول يوم الخميس من طرد المواطن نسيم عرابي من مدينة عرابة والذي يقطن في تركيا لغرض الدراسة، بعد ان توجّه لمندوبي السفارة لمساعدة سيدة من عرب الداخل كانت قد اضاعت جواز سفرها.

وفي حديث مع الشاب عرابي قال: "لقد توجّهتُ للسفارة الإسرائيلية مُرافقًا للسيدة بحكم إقامتي في اسطنبول للمساعدة، وفوجئت من الموظف في السفارة يحقق معي ويستجوبني مرارًا حول أمورٍ شخصية وسبب سكني في تركيا، وهل أُعرّفُ نفسي إسرائيليًا ام فلسطينيًا.فبعدما أجبته بكل موضوعية وأدب طلب من مغادرة السفارة فورًا وحتى مغادرة الموقع الذي توجد به السفارة."وتابع عرابي: "لقد شعرتُ بإهانة كبيرة. لم أدرِ ما كان سبب الاستجواب والتحقيق ولا اعلم ماذا كان من وراء القرار بطردي من السفارة وحتى منعي من الاقتراب من مبنى وموقع السفارة وكأنني أُشكِّل خطرًا امنيًا."وفي تعقيبه قال النائب ايمن عودة، رئيس القائمة المشتركة: "إن تعامل السفارة الإسرائيلية مع مواطن الدولة على أساس قوميته يعدّ تعبيرًا صارخًا لعنصرية الدولة واذرعها في تعاملها مع المواطنين العرب، والتي تتمحور حول اعتبارهم خطرًا امنيًّا وليسوا مواطنين متساوي الحقوق."وأضاف عودة: "هذا شكلٌ آخر من أشكال تطبيق وتأثير قانون القومية في إضفاء الجو العنصري العام لممارسة مؤسسات الدولة في عنصرية تجاه المواطنين العرب واعتبارهم مواطنين درجة ثانية في احسن الحالات."واختتم عودة: "لقد قدّمتُ استجوابًا مستعجلًا لوزير الخارجية ورئيس الحكومة نتنياهو حول تصرف السفارة المشين، وسنحارب في جميع الوسائل والمحافل محاولة تعامل مؤسسات الدولة على أساس الإستعلاء القومي الذي أضافه قانون القومية."