النقب:, بعد, ان, اغلقت, مياه, الأمطار, طريقهم, 150, طالب, يعلقون, دراستهم,

بعد ان تجمعت مياه الأمطار في سد إقامه الصندوق القومي "الكيرن كاييمت" على أراض عربية شرقي تل السبع، مما أدى الى قطع الطريق الرئيس المؤدي لعائلة الوقيلي، وعدد من العائلات في المكان.

حيث نظم الاهل وابنائهم وقفة احتجاجية في المكان، كما أعلن الاهل الاضراب لقرابة 150 طالبا عن الدراسة كون تجمع المياه يمنع الحافلات التي تقل الطلاب من الخروج من التجمع، وتشكل المياه خطرا على حياة الطلاب، واحتجاجا على ما تقوم به الكيرن كاييمت من اعمال تجريف في الاراضي العربية وعدم مبالاتها بالسكان.وقد افاد عاطف الوقيلي احد سكان المنطقة، وممثل العائلة:" لا يمكن ان تقوم الكيرن كاييمت بما تشاء وتترك السكان يعانون الامرين، فإغلاق المياه للطريق الوحيد لمكان تجمعنا، وعدم مبالات الكيرن كاييمت امر يدل على تعمدهم في التضييق علينا، كما انهم يتحملون المسؤولية عن حياة الناس.ونحن أعلنا الاضراب لقرابة 150 طالبا احتجاجا على ما تقوم به الكيرن كاييمت، وعلى اغلاق الطريق، علما ان المياه قد لا تجف لعدد من الأيام الامر الذي يمنع من الخروج او الدخول لتجمعنا".ومن ناحية اخرى ارسل النائب طلب ابو عرار رسالة شديدة اللهجة للكيرن كاييمت، طالب فيها إصلاح الطريق فورا، وإيجاد حل دائم، والكف عن اقامة السدود على الاراضي العربية.