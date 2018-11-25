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فيديو:اضرام النار في سيارتين لمواطن من طرعان



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أقدم مجهولون فجر اليوم الاحد على اضرام النار بسيارتين لمواطن في قرية طرعان .


وافاد الاهالي ان ظاهرة اضرام النار بالسيارات في قرية طرعان تتفاقم وتسود القرية حالة من الغضب , كما وأكد بعض الاهالي :" هذا عمل جبان تقف من ورائه خفافيش ليل تسعى لزرع واشعال الفتنة في القرية ".

صاحب السيارة قال :" عمل جبان وبلطف من الله لم تمتد النيران للبيت فالسيارات كانت تقف أسفل البيت وبلطف من الله لم تقع كارثة" .
فيديو:اضرام النار في سيارتين لمواطن من طرعان




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