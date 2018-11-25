تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

إذا شعرت بأحد هذه الأعراض .. فوظيفتك في خطر!



  |     |   اضافة تعليق



نشعر في بعض الأيام بالتعب وعدم القدرة على استكمال العمل، بل قد يبدأ ذلك الشعور بالإرهاق من الساعات الأولى من الصباح، نبدأها بالاستيقاظ ببطء وفقدان الطاقة.


لكن لا يجب إهمال الشعور بتلك الأعراض، فقد تكون مؤشراً على الإصابة بـ"متلازمة الإرهاق Burnout syndrome"، بحسب موقع "blog.cognifit"، المعني بالشؤون الصحية.

ونقل الموقع عن البروفيسور ريتشارد جوندرمان، أستاذ الفلسفة والأشعة في جامعة "إنديانا"، تعريفه لـ"متلازمة الإرهاق" بأنها عبارة عن "تراكم المئات أو الآلاف من خيبات الأمل الصغيرة التي تتكون يومياً"، والتى تتسبب فيما بعد بالشعور بالتعب وعدم القدرة على العمل.

لكن ما هي أعراض "متلازمة الإرهاق" التي قد نشعر بها بين الحين والآخر:
1- الشعور بالتعب
2- فقدان الدافع على العمل
3- الشعور بلامبالاة تجاه العمل
4- النسيان والمشاكل المعرفية التي تؤثر على الذاكرة أو الانتباه
5- فقدان القدرة على الإبداع
6- التشاؤم
7- الميل إلى العزلة
8- الشعور بالغضب
9- تقلب الحالة المزاجية
10- انخفاض الأداء، فمعظم من يعانون من "متلازمة الإرهاق" يعانون من شعور سلبي تجاه المهام التي يقومون بها في العمل
11- الشعور بالاكتئاب
12- صعوبة في التركيز
13- التعرض لمشاكل بالمعدة والهضم
14- المعاناة من الأرق
إذا شعرت بأحد هذه الأعراض .. فوظيفتك في خطر!




كلمات متعلقة

إذا, شعرت, بأحد, هذه, الأعراض, .., فوظيفتك, في, خطر!,

تابعونــا

هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ 2018-12-17 | 18:37:45

يعاني عدد قياسي من الأطفال من الحساسية الغذائية في العالم، مع زيادة بنسبة 50% بين...

حقيقة الشاي الأخضر.. 8 خصائص فاصلة حقيقة الشاي الأخضر.. 8 خصائص فاصلة 2018-12-17 | 14:30:00

يعالج الشاي الأخضر، أحد المشروبات الساخنة الأكثر شيوعا، العديد من المشكلات...

الكركم.. 6 فوائد رائعة للبشرة الكركم.. 6 فوائد رائعة للبشرة 2018-12-17 | 12:15:18

تحلم النساء على الدوام بالحصول على بشرة صحية نابضة بالحياة، وحتى الرجال يرغبون في...

العلم يحذر: لا تضع محفظتك بالجيب الخلفي العلم يحذر: لا تضع محفظتك بالجيب الخلفي 2018-12-17 | 08:31:43

يفضل أغلبية الرجال وضع المحفظة في الجيب الخلفي للبنطلون، ثم يجلسون على الكرسي...

طول فترة الرضاعة الطبيعية يقلل أمراض الكبد طول فترة الرضاعة الطبيعية يقلل أمراض الكبد 2018-12-16 | 22:30:34

تشير دراسة أميركية إلى أن الأمهات اللائي يرضعن أولادهن بشكل طبيعي ستة أشهر أو...

لحمايتك من البرد والإنفلونزا.. عليك بهذه الأطعمة لحمايتك من البرد والإنفلونزا.. عليك بهذه الأطعمة 2018-12-16 | 10:46:53

لحمايتك من البرد والإنفلونزا خلال فصل الشتاء عليك بتناول عدة أطعمة ومشروبات تزيد...

لقاح الإنفلونزا يقلل خطر الوفاة مبكرا لقاح الإنفلونزا يقلل خطر الوفاة مبكرا 2018-12-16 | 08:13:49

تشير دراسة دنماركية إلى أن الأشخاص المصابين بفشل في القلب، ويتم حقنهم بلقاح مضاد...

طريقة تدخلك في نوم عميق بدقيقتين طريقة تدخلك في نوم عميق بدقيقتين 2018-12-15 | 15:04:02

هل تعاني من #الأرق؟ هل تستغرق وقتاً طويلاً في الفراش ليلا قبل أن تغط في نوم عميق؟...

حجم بؤبؤ العين يتغير بشكل غير طبيعي مع الإجهاد حجم بؤبؤ العين يتغير بشكل غير طبيعي مع الإجهاد 2018-12-15 | 08:25:02

اكتشف باحثون أن حجم بؤبؤ العين يتغير بطريقة واضحة عندما نضطر لمواجهة مهام متعددة...

"ملعقة تراب" بجانب الطعام.. ماذا تفعل في الجسم؟ "ملعقة تراب" بجانب الطعام.. ماذا تفعل في الجسم؟ 2018-12-14 | 15:02:35

بينما يتلهف الباحثون عن جسد رشيق إلى الحمية الغذائية بكافة أنواعها، تنصح دراسة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اعتداء ممرضة مستشفى الناصرة الانجليزي مظاهرة مشاركة مستخدمين اثناء عملها يوسف شاهين والد يعقوب شاهين بيت لحم اراب ايدول مشاركة نهائي محمدو كايد العيساوية القدس حادث طرق شارع 1 ابو غوش شادي عبيد ابو سقوط امطار دائرة الارصاد الجوية قنبلة قديمة عهد جيش مخلفات الجيش مدينة عرابة شرطة مواطن ارض اتراك مظاهرة كفر قاسم يهتفون باسم رجب طيب أردوغان انقلاب محاولة مجلس منير نبواني مصرع رجل محلي جولس اطلاق نار اصابة رجل سلمان عامر رئيس مجلس جولس ساحة قرية شرطة اسعاف اصابة حرجة عائلة هيكل مقتل اب وابنيه منذ 4 سنوات والقاتل حر طليف مجدي سالم دير حنا شهادة الطب تخرج يحضران حفل ياش جامعة رومانيا يتسلما شهادته مضخة باطون انقلاب كفر كنا دون اصابات اضرار ثانوية جمال طربيه سخنين مدرسة مدينة تحتفل الفوج ال 43 طلابها مدينة بئر المكسور طفل حاولة اختطاف شاب مجهول متدين يهويد يباه سوالف شفاعمرو شرطة شكوى بلاغمشتبه سفينة ابحار مرسى ايلات الاردن خفر السواحل اعتقال الطيبة شاب اعمال مشينة قاصر جسر الزرقاء مشتبه شاب تمديد اعتقال شرطة محكمة منطقة اطلاق مصرع نار حيفا تعرض حادث اصابة خطيرة الشرطة اسعاف البحث عن المشتبه
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com