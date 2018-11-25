إذا, شعرت, بأحد, هذه, الأعراض, .., فوظيفتك, في, خطر!,

نشعر في بعض الأيام بالتعب وعدم القدرة على استكمال العمل، بل قد يبدأ ذلك الشعور بالإرهاق من الساعات الأولى من الصباح، نبدأها بالاستيقاظ ببطء وفقدان الطاقة.

لكن لا يجب إهمال الشعور بتلك الأعراض، فقد تكون مؤشراً على الإصابة بـ"متلازمة الإرهاق Burnout syndrome"، بحسب موقع "blog.cognifit"، المعني بالشؤون الصحية.ونقل الموقع عن البروفيسور ريتشارد جوندرمان، أستاذ الفلسفة والأشعة في جامعة "إنديانا"، تعريفه لـ"متلازمة الإرهاق" بأنها عبارة عن "تراكم المئات أو الآلاف من خيبات الأمل الصغيرة التي تتكون يومياً"، والتى تتسبب فيما بعد بالشعور بالتعب وعدم القدرة على العمل.لكن ما هي أعراض "متلازمة الإرهاق" التي قد نشعر بها بين الحين والآخر:1- الشعور بالتعب2- فقدان الدافع على العمل3- الشعور بلامبالاة تجاه العمل4- النسيان والمشاكل المعرفية التي تؤثر على الذاكرة أو الانتباه5- فقدان القدرة على الإبداع6- التشاؤم7- الميل إلى العزلة8- الشعور بالغضب9- تقلب الحالة المزاجية10- انخفاض الأداء، فمعظم من يعانون من "متلازمة الإرهاق" يعانون من شعور سلبي تجاه المهام التي يقومون بها في العمل11- الشعور بالاكتئاب12- صعوبة في التركيز13- التعرض لمشاكل بالمعدة والهضم14- المعاناة من الأرق