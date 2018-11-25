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ألبا يدافع عن راموس ويلقي الكرة في ملعب برشلونة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



دافع جوردي ألبا، الظهير الأيسر لنادي برشلونة، عن سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، الذي اتُهم مؤخرًا بتناول المنشطات قبل نهائي دوري أبطال أوروبا 2017 أمام يوفنتوس.


وقال ألبا في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "هناك عدد قليل من المحترفين مثله، إنه يموت من أجل ريال مدريد والمنتخب الإسباني، أعتقد أنه على صواب وأن ما يقال ليس صحيحًا، لا أحب أن أتحدث عن الهراء".

وعن مباراة أتلتيكو مدريد التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1) أمس السبت بالليجا، قال: "أتلتيكو يملك لاعبين رائعين في الهجوم، وطريقتهم في اللعب منحتهم العديد من النجاحات، عمل سيميوني لا تشوبه شائبة، ولن يتغير".

كما أشاد ألبا بزميله الفرنسي عثمان ديبملي صاحب هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة الأخيرة قائلا: "نحن سعداء من أجله، إنه هادئ جدًا وهذا أمر جيد".

وحول تجديد عقده مع الفريق الكتالوني قال: "ليس لدي معلومات أنا هادئ لأنني أؤدي دوري بشكل جيد، لا أعرف ما الذي يعتقده النادي بشأني، ما يحدث أمر غريب لأن عقدي اقترب من الانتهاء، لكنني أعتزم البقاء هنا".
ألبا يدافع عن راموس ويلقي الكرة في ملعب برشلونة




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