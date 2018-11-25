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نتنياهو: إسرائيل تعرف كيف تدافع عن نفسها بوجه إيران



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تعقيبا على وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني إسرائيل بورم سرطاني قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم ان إسرائيل تعرف كيف تدافع عن نفسها ضد النظام القاتل في طهران. 


وأضاف ان الاقوال الكريهة لروحاني، والداعية إلى تدمير إسرائيل، تثبت مرة أخرى لماذا يجب على كل دول العالم أن تنضم إلى العقوبات المفروضة على النظام الإرهابي الإيراني، الذي يهددها أيضًا.

روحاني ينتقد الدول الإسلامية

كما انتقد روحاني دفع دول إسلامية مليارات الدولارات لدول غربية لحمايتها وبالتالي التعرض للإذلال. وقال روحاني في مؤتمر الوحدة الإسلامية الدولي المنعقد في طهران اليوم ان إيران مستعدة للدفاع عن الجزيرة العربية كما ساعدت العراق وأفغانستان دون أي مقابل.
نتنياهو: إسرائيل تعرف كيف تدافع عن نفسها بوجه إيران




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