الناصرة:اندلاع, حريق, في, شقة, سكنية,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر :حريق شب في شقه سكنيه بمدينة الناصره الليله الماضيه وطواقم الاطفاء والانقاذ وصلت الى المكان .

الحريق شب في الطابق الاول من عماره سكنيه مكونه من ٦ طوابق .وعملت طواقم الاطفاء على تمشيط الشقه السكنيه الى جانب اخلاء المبنى من السكان بسبب الدخان الكثيف .كما عملت الطواقم على اخماد الحريق واهراج الدخان الكثيف من المكان ولم يبلغ عن اصابات .يجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق