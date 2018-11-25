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الناصرة:اندلاع حريق في شقة سكنية



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر :حريق شب في شقه سكنيه بمدينة الناصره الليله الماضيه وطواقم الاطفاء والانقاذ وصلت الى المكان .

 الحريق شب في الطابق الاول من عماره سكنيه مكونه من ٦ طوابق .وعملت طواقم الاطفاء على تمشيط الشقه السكنيه الى جانب اخلاء المبنى من السكان بسبب الدخان الكثيف .

كما عملت الطواقم على اخماد الحريق واهراج الدخان الكثيف من المكان ولم يبلغ عن اصابات .يجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق
الناصرة:اندلاع حريق في شقة سكنية




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