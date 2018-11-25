زيارة, المدير, العام, للوزارة, شموئيل, ابواب, للمراكز, التّربويّة, التكنولوجيّة, في, الجنوب,

زار المدير العام للوزارة المراكز التّربويّة التكنولوجيّة حيث خصّص زيارته للجنوب .

في إسرائيل115 مركزا تربويّا تكنولوجيا منها 15في المجتمع العربي و4 مراكز في المجتمع البدوي ويتعلّم في هذه المراكز نحو 15الف طالب.هدف الزّياره الإطلاع على جاهزيّة هذه المراكز بالذّات البنى التّحتيّة .قسم منها جديد وقسم منها تمّ ترميمه كذلك هدفت الزّيارة التّعرّف على المستوى العلمي والتّعليمي لهذه المراكز .في إطار هذه الزّياره كانت جولة لعدّة مراكز في الجنوب منها في المجتمع البدوي :1.المركز التّربوي التكنولوجي في راهط وهو مركز قديم جدّا حيث سينتقل إلى مبنى مؤقّت وتمّ إدخال المركز إلى برنامج الوزارة لإحداث تصليح وترميم وتجديد فيه .2. مركز تربوي تكنولوجي في بئر السّبع حيث يقدّم خدمات لطلاب من المجتمع البدوي.3. المركز التّربوي التّكنولوجي اورط السّيّد التّابع لمجلس إقليمي القسّوم حيث كان تابعا لوزارة الإقتصاد وإنتقل قبل 3سنوات لبناية جديدة تابعة لوزارة التّربية وتمّ تزويده بكافّة اللوازم بميزانيّة 10مليون شاقل .وكما ذكرنا انهى المدير العام زيارته في مستشفى سوروكا حيث زار المعلّم الذي تمّ إطلاق النّار عليه وتمنّى له الشّفاء.