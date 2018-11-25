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تخليص سائق بعد ان غمرت مياه الامطار سيارته في حيفا



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر  انه ان تم تخليص عالق في خليج حيفا اثر دخول سيارته الى نفق تحت الارض غمرته مياه الامطار .


طواقم اطفاء وانقاذ للوحده الخاصه وصلت الى المكان وتمكنت من تخليص السائق من داخل السياره بمعدات خاصه  وقوارب  مطاطيه .




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