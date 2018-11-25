تخليص, سائق, بعد, ان, غمرت, مياه, الامطار, سيارته, في, حيفا,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر انه ان تم تخليص عالق في خليج حيفا اثر دخول سيارته الى نفق تحت الارض غمرته مياه الامطار .

طواقم اطفاء وانقاذ للوحده الخاصه وصلت الى المكان وتمكنت من تخليص السائق من داخل السياره بمعدات خاصه وقوارب مطاطيه .