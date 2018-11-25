مصرع, طفلين, حرقا, في, يطا, بالضفة, الغربية,

لقي طفلان مصرعهما الليلة، جراء اشتعال نيران في منزل اسرتهما بمدينة يطا جنوب الخليل.

وبحسب الهلال الاحمر وأطباء فإن طفلين قد توفيا، وتم انتشالهما من داخل المنزل.وقد هرع الى مكان الحادث الشرطة والدفاع المدني وسيارات الاسعاف، حيث عمل الدفاع المدني على اخماد النيران.وقالت مصادر مطلعة، ان الطفلين الياس جمال يوسف العدرة خمس سنوات، وشقيقته سارة جمال يوسف العدرة سنتين، قد لقيا حتفهما جراء الحريق.ولم يصدر بيان نهائي عن الدفاع المدني بخصوص سبب اندلاع النيران داخل غرفة نوم الاطفال، وخاصة وان فرق الاطفاء تقوم بعمليات التحقيق للوقوف على حيثيات ما حدث.