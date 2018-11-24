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ديمبلي يقتنص لبرشلونة تعادلا قاتلا ضد أتلتيكو مدريد



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اقتنص فريق برشلونة، تعادلا قاتلا بهدف لمثله، خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الليجا، في معقل الروخيبلانكوس "واندا ميتروبوليتانو".



وسجل هدف أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني في الدقيقة 77، بينما تعادل لبرشلونة عثمان ديمبيلي في الدقيقة 90.

ورفع برشلونة رصيده للنقطة 25 في صدارة ترتيب الليجا، ورفع أتلتيكو مدريد رصيده للنقطة 24 في الوصافة.

أول تهديد في المباراة، كان من أصحاب الأرض، حيث نفذ كوكي ركلة حرة مباشرة على مرمى برشلونة، تصدى لها بسهولة تير شتيجن في الدقيقة 7.

وجاء الرد من برشلونة في الدقيقة 22، بنفس الطريقة حيث احتسب حكم المباراة ركلة حرة لبرشلونة، سددها ليونيل ميسي، لكنها علت مرمى أوبلاك.

وظهر التحفظ على كلا الجانبين، حيث التزم كل فريق بالتحفظ والحذر الدفاعي، وغابت فرص التهديد.

وحظي ميسي بركلة حرة مباشرة أخرى على حدود منطقة الجزاء، لكنه سدد الكرة أعلى المرمى مُجددًا في الدقيقة 40.



وتعرض سيرجي روبيرتو لاعب خط الوسط للإصابة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بعد تدخل قوي من كوكي لاعب أتلتيكو مدريد.

ومع بداية الشوط الثاني، شارك رافينيا بدلا لسيرجي روبيرتو، الذي خرج للخضوع لفحص طبي بعد الإصابة في العضلة الخلفية.

 
وفي أخطر فرصة في المباراة، انطلق أنطوان جريزمان في الجبهة اليمنى ومرر كرة عرضية لدييجو كوستا، لكن الأخير فشل في الوصول إليها في الوقت المناسب، حيث قام بيكيه بإبعاد الكرة، في الدقيقة 59.

وأجرى دييجو سيميوني أولى تغييراته في المباراة، حيث دفع بفيتولو، بدلا من توماس ليمار في الدقيقة 64.

ونجح دييجو كوستا في تسجيل الهدف الأول لأتلتيكو مدريد، بكرة رأسية مستغلا كرة ركنية في الدقيقة 77، ليكسر نحسه في الليجا وعقدته أمام برشلونة.

وقرر فالفيردي إشراك عثمان ديمبيلي بدلا من آرثر، من أجل تنشيط الجبهة الهجومية وتسجيل هدف التعادل، ومالكوم بدلا من أرتورو فيدال. وعلى الجانب الآخر أشرك سيميوني أنخيل كوريا بدلا من دييجو كوستا.

واقتنص الفرنسي عثمان ديمبيلي مهاجم برشلونة هدف التعادل للبلوجرانا، في الدقيقة 90، بعد تمريرة سحرية من ليونيل ميسي، لينقذ فريقه من الهزيمة، ويواصل برشلونة تصدره جدول الترتيب.




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