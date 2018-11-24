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اصابة شاب باطلاق نار في عرعرة



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اصيب شاب بالعشرينيات من عمره مساء اليوم السبت بجراح وصفت بالمتوسطة اثر اطلاق النار عليه في بلدة عرعرة بالمثلث الشمالي .


طواقم الاسعاف هرعت للمكان وقدمت الاسعافات الميدانية للمصاب وتم نقله الى مستشفى هيلل يافيه بالخضيرة لاستكمال العلاج .

دوريات من شرطة عيرون هرعت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة شاب باطلاق نار في عرعرة




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