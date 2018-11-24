اصابة, شاب, باطلاق, نار, في, عرعرة,

اصيب شاب بالعشرينيات من عمره مساء اليوم السبت بجراح وصفت بالمتوسطة اثر اطلاق النار عليه في بلدة عرعرة بالمثلث الشمالي .

طواقم الاسعاف هرعت للمكان وقدمت الاسعافات الميدانية للمصاب وتم نقله الى مستشفى هيلل يافيه بالخضيرة لاستكمال العلاج .دوريات من شرطة عيرون هرعت للمكان وباشرت التحقيق .