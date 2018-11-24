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اسرائيل ستصدر الغاز الى اوروبا بعد اتفاق تاريخي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد يومين من المناقشات، تم التوصل إلى اتفاق تاريخي للسماح ببناء أطول وأعمق خط أنابيب للغاز في العالم، يربط بين إسرائيل وأوروبا ، وفقا لما ذكرته صحيفة معاريف الاسرائيلية .


ووقعت إسرائيل واليونان وإيطاليا وقبرص على الاتفاقية.

ويبلغ طول خط الأنابيب 2000 كيلومتر وعمق 3.5 كيلومتر تحت سطح البحر. سوف يسمح لإسرائيل بتصدير الغاز إلى البلقان وأوروبا الشرقية.

و المبادرة قدمها وزير الطاقة الاسرائيلي يوفال شتاينيتس للمرة الأولى إلى الاتحاد الأوروبي والتي وافقت على استثمار 100 مليون دولار في دراسة الجدوى.

ويقدر أنه في غضون بضعة أشهر سيبدأ العمل بها في غضون خمس سنوات. ومن بين العناصر الهامة التي يجب ملاحظتها، افتتاح سوق الغاز الأوروبية المزدهرة للاقتصاد الإسرائيلي.

وقال شتاينتز : "على مدى عقود، كنا نشكو من النفوذ العربي في أوروبا، وسيكون تصدير الغاز من إسرائيل إلى حد ما منافس للدول العربية".
اسرائيل ستصدر الغاز الى اوروبا بعد اتفاق تاريخي




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