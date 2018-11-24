اشتباكات, في, العاصمة, الفرنسية, باريس, احتجاجا, على, الاوضاع, الاقتصادية,

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وأضرم المتظاهرون النار في الإطارات المشتعلة وقطعوا عددا من طرق العاصمة، فيما منعت الشرطة مرور السيارات في عدد من شوارع المدينة.واستخدمت الشرطة ​الغاز​ المسيل للدموع وخراطيم ​المياه​ لتفريق متظاهرين يحتجون للأسبوع الثاني على رفع أسعار ​الوقود​.يذكر أن نحو 280 ألف متظاهر خرجوا في أكثر من 2000 موقع في شتى أنحاء ​فرنسا​ يوم السبت الماضي مع بداية الإحتجاجات.

اندلعت ​احتجاجات​ جديدة في العاصمة الفرنسية ​باريس​ بين ​الشرطة الفرنسية​ وبين محتجين من "السترات الصفراء" في منطقة ​الشانزليزيه​ احتجاجا على الأوضاع الإقتصادية.

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