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الناصرة:مشاركة واسعة في احتفال المولد النبوي الشريف



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اقيم مساء اليوم السبت في المركز الجماهيري شيكون العرب في مدينة الناصرة احتفال ديني مهيب بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف برعاية بلدية الناصرة ورئيسها علي سلام.


تولى عرافة الحفل مدير مكتب رئيس البلدية سالم شرارة الذي رحب بالحضور وافتتح الحفل الذي تخلل عدة فقرات وهي كلمة رئيس بلدية الناصرة علي سلام ، تكريم شخصيات دينية واجتماعية .

كما وشارك في الاحتفال اعضاء بلدية الناصرة ورجال دين من جميع الطوائف .




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