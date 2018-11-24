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مصرع عبد ابو جعو 17 عاماً من ام الفحم بعد انفلات رصاصة من سلاح كان بحوزته



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



لقي الشاب عبد زياد ابو جعو البالغ من العمر 17 عاماً مصرعه اثر اطلاق نار مساء اليوم السبت في مدينة ام الفحم .


الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان وحاولت انقاذ شاب مصاب بجراح بالغة الخطورة وقاموا بنقله الى المستشفى حيث تم اعلان وفاته .
دوريات معززة من الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .


جاء في بيان لاحق صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل:"بعد التحقيقات الاولية تبين ان الحديث يدور عن رصاصة خرجت بالخطأ من سلاح كان بحوزته ".




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