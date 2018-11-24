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اصابة متوسطة لعامل سقط عن علو في سخنين



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اصيب عامل يبلغ من العمر 42 عاماً بجراح متوسطة اثر سقوطه عن علو أثناء عمله في مدينة سخنين ظهر اليوم السبت .


الطاقم الطبي التابع لنجمة داوود الحمراء وقدم الاسعافات الميدانية للعامل الذي اصيب في منطقة الرأس وتم نقله الى المستشفى لاستكمال العلاج .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة متوسطة لعامل سقط عن علو في سخنين




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